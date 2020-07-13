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Trabzonspor Denizlispor'a konuk oluyor
[Grafik: TRT HABER]
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Ev sahibi ekip Yukatel Denizlispor'un ligde 14. sırada 32 puana sahip.
Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililerin 62 puanı bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-1 Denizlispor'un üstünlüğüyle sona ermişti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen.
Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Etiketler: Yukatel Denizlispor Trabzonspor süper ligSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:58
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