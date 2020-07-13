Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

32 puanla 14. sırada bulunan ev sahibi Yukatel Denizlispor ise Trabzonspor'u evine boş göndererek küme düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

40. randevu

Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek iki ekip de kazanmak istiyor. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet alırken, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde 29 gol gördü.

Denizli'de 2, Trabzon'da 3 isim yok

Ev sahibi ekipte Tiago Lopes ve Tolgahan'ın sakatlığı devam ediyor. Rodallega, Zeki Yavru ve Onazi sarı kart ceza sınırında.

Trabzonspor'da ise Campi sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta görev yapamayacak. Sakatlıkları süren Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı da mücadelede forma giyemeyecek.