36. dakikada Melnjak Çayur Rizespor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

65. dakikada Da Costa Trabzonspor'un beraberlik golünü attı. 1-1

Ligde 6 maçlık galibiyet serisini deplasmandaki Beşiktaş beraberliği ile noktalayan Trabzonspor, ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor.

4 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ise ligde bir maçı eksik 24 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan ilk maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Boldrin sol kanattan ceza sahasına girdi ve çaprazdan şutunu attı ancak Trabzonspor savunmasından kritik bir müdahale geldi.

7. dakikada Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Skoda kafayı vurdu ama top az farkla dışarı gitti.

UĞURCAN KURTARDI 17. dakikada Fernando Boldrin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

19. dakikada Trabzonspor'da şut fırsatı yakalayan Guilherme'nin ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

TRABZONSPOR'DAN NET FIRSAT 35. dakikada soldan savunma arkasına sarkan Guilherme karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu son anda içeri çevirdi ancak kaleciyi geçen topu Moroziuk kornere yollamayı başardı.

GOL-RİZESPOR ÖNE GEÇTİ 36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sasse kale sahasındaki Skoda'yı topla buluşturdu. Başarılı golcü rakibinden topu harika sakladı ve daha müsait durumdaki Melnjak'ı gördü. Melnjak sağ ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

RİZESPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK 55. dakikada solda bulduğu boşluğu iyi değerlendiren Melnjak hücumu sürükledi ve içeri tehlikeli bir orta yolladı ancak Hüseyin'in müdahale ettiği top uzak köşeden oyun alanına terk etti.

Stat: Medical Park

Hakem: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Cem Satman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Kamil Ahmet Çörekçi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Guilherme (Dk. 46 Anthony Nwakaeme), Ekuban, Sörloth.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Moroziuk, Diomande, Yan Sasse, Oğuz Kağan, Boldrin, Umar (Dk. 65 Tunay Torun), Skoda.

Sarı kart: Dk. 27 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Dk. 58 Umar (Çayur Rizespor)

Gol: Dk. 36 Melnjak (Çayur Rizespor), Dk. 65 Da Costa (Trabzonspor)