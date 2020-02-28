Ligde 6 maçlık galibiyet serisini deplasmandaki Beşiktaş beraberliği ile noktalayan Trabzonspor, 24. hafta mücadelesinde yarın sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor.

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Kadroda 4 değişiklik bekleniyor

Trabzonspor'da bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor.

Sturridge ile Nwakaeme’nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11’ine göre zorunlu değişikliklere giderek cezalı Campi’nin yerişine Hüseyin’e, sakatlığı bulunan Pereira’nın yerine Kamil Ahmet’e, orta sahada Doğan’ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Mikel’e, tedavisi devam eden Sturridge’nin yerine ise Ekuban’a forma vermesi bekleniyor.

Muhtemel kadro

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor.

“Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth.”

Sakat: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge, Nwakaeme belirsiz)

Cezalı: Campi