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Trabzonspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Süper Ligin lideri Trabzonspor, koronavirüs önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüsSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 21:02
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