Trabzonspor-B.B. Erzurumspor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Alexander Sörloth, 16. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Genç golcü kupada 2 golünü kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 13 Şubat Perşembe günü 17.30'da Erzurum'da oynanacak.
İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 16. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşuna kale önünde dokunan Sörloth'un sert şutu ağları havalandırdı. 1-0
Stat: Medical Park
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad.