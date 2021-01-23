Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ligde yükselişe geçen Trabzonspor, Avcı yönetiminde çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi ligde topladığı 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Trabzonspor, Ankara deplasmanında galip gelerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Öte yandan oynadığı son 3 karşılaşmayı da 13 gol yiyip yalnızca 1 kez rakip ağları sarsarak kaybeden Gençlerbirliği, kötü gidişata Trabzonspor karşısında son vermek istiyor. Gençlerbirliği 19 puan ve averajla ligin 18. sırasında yer alıyor.

İki takım arasında oynanan geçen yılki karşılaşmalarda, Trabzon'daki maç 2-2 berabere bitmişti. Ankara'daki müsabaka ise konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.