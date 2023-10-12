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Spor
AA 12.10.2023 19:35

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan üç bakana ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan üç bakana ziyaret

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ile Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

"Başkanımız Ertuğrul Doğan ve Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı makamlarında ziyaret ederek, kulübümüze gelir getirici üç proje hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki, Bakan Uraloğlu ve Bakan Bayraktar yapılan görüşmelerde projelerimize çözüm odaklı yaklaşım gösterdi."


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Abdulkadir Uraloğlu Alparslan Bayraktar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ertuğrul Doğan Mehmet Özhaseki Trabzonspor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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