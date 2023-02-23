St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Basel maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 149. sınavını verecek. Bordo mavililer, geride kalan 148 karşılaşmada; 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Stat: St. Jakob-Park,

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar.

Basel: Hitz, Lang, Xhaka, Pelmard, Amdouni, Frei, Diouf, Burger, Kade, Hugo Novoa, Zeqiri.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Denswil, Larsen, Doğucan Haspolat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.