Trabzonspor Basel karşısında tur peşinde
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında bugün deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.
St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Basel maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 149. sınavını verecek. Bordo mavililer, geride kalan 148 karşılaşmada; 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı.
Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 203 gol gördü.
En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
Stat: St. Jakob-Park,
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar.
Basel: Hitz, Lang, Xhaka, Pelmard, Amdouni, Frei, Diouf, Burger, Kade, Hugo Novoa, Zeqiri.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Denswil, Larsen, Doğucan Haspolat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.
- 22:22
- 22:03
- 21:42
- 21:39
- 22:15