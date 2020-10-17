Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

32. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti.

54. dakikada Medipol Başakşehir'de Edin Visca farkı ikiye çıkaran isim oldu. 0-2

Ligde 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi.

Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

GOL - 32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa Kınalı (Dk. 60 Jorge Djaniny), Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz, Ba

Gol: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 54 Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 52 Safa Kınalı (Trabzonspor), Dk. 56 Boli Bolingoli-Mbombo (Medipol Başakşehir)