Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo, görev almaları halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

Karadeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Flavio ile sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Nwakaeme ile Ekuban'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 5 puan elde etti.

Medipol Başakşehir tarafı

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi.

Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyebilecek.