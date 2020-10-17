İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor, ligde 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, ligde 2. mağlubiyetini alırken 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ilk 5 haftada 5 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir galibiyeti hatırladı

Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, ligin 5. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti

Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilen Göztepe ile golsüz berabere kalarak ilk 4 haftada 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, Trabzonspor karşısında kazanarak kötü gidişatını sonlandırdı.

Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir,'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 54. dakikada Visca kaydetti.

İstanbul temsilcisi, puanını 4'e yükseltti.

Visca yine boş geçmedi

İstanbul ekibinin başarılı futbolcusu Edin Visca, bir Trabzonspor maçında daha skora katkı yapmayı başardı.

Bosna-Hersekli oyuncunun, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana bordo-mavililere karşı oynanan 13 maçta atılan 20 golün 10’unda imzası var.

30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Trabzon ağlarına 6 gol bırakırken, 4 de gol pası verdi.

Son üç sezonda gol attığı tek takım

Ayrıca Visca, bu akşam kaydettiği golle birlikte ilginç bir istatistiğin de sahibi oldu. Tecrübeli oyuncunun, ligde son üç sezonda da gol attığı tek takım Trabzonspor.

Visca, 2018-2019 sezonunda ikinci devrenin ilk maçında turuncu-lacivertli ekibin deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 ile geçtiği müsabakada 1 golle ön plana çıkmıştı. Edin Visca, geride kalan sezonun 9. haftasında da 2-2 sona eren karşılaşmada da 1 gol kaydetti.