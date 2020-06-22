Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak iki ekip önce Süper Lig'de kozlarını paylaşıyor.

7. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golü ile maçta 1-0 öne geçti.

Ligde geride kalan 27 hafta sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyetle topladığı 43 puanla 6. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, iç sahadaki maçlarını kolay kaybetmiyor.

Alanyaspor, bu sezon evinde oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Ligde 16 galibiyet, 3 mağlubiyet, 8 beraberliği bulunan Trabzonspor 56 puana sahip.

Bordo mavili ekip galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmak istiyor.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynana karşılaşmayı bordo mavili ekip 1-0 kazanmıştı.

Ligin 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak. Trabzonspor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir Maç Merkezi'nden de anlık takip edebilirsiniz.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 7. dakikada Caulker'ın hatalı pasıyla ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Sörloth'un uzak köşeye verdiği pasını Abdülkadir Ömür ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

Gol: Dk. 7 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 36 Erol Bulut (teknik direktör) (Aytemiz Alanyaspor)