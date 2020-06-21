Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibi, yarın galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un, Aytemiz Alanyaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları karşılaşmayla Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un 11 golüne bordo-mavililer, 6 gol ile cevap verebildi.

Alanya'daki 4. maç

Trabzonspor, Alanya deplasmanında 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, daha önce oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.