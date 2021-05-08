Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor.

En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Akdeniz ekibi, ligde çıktığı 38 müsabakada 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 43 puan yazdıran Antalyaspor, haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

GOL - 13. dakikada Trabzonspor, ilk etkili atağında golü buldu. Djaniny'in pasında Ekuban, topu ceza yayı gerisindeki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Nwakaeme'nin yerden şutunda kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

31. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada soldan ceza alanına giren Djaniny'in yerden şutunda kaleci Boffin, topu yatarak çeldi.

45. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Djaniny'in karşı karşıya şutunda kaleci Boffin, tehlikeyi önledi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.