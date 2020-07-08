Trabzonspor Antalyaspor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, Ufuk Akyol'un penaltıdan attığı golle maçta öne geçirdi.
Ligde Medipol Başakşehir'in gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.
Antalyaspor ise geride kalan haftalarda topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
ANTALYASPOR PENALTI KAZANDI 7. dakikada Doğukan Sinik, ceza sahasında Badou Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
GOL - ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ 8. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan'ı ters köşeye yatıran Ufuk, takımını 1-0 öne geçirdi.
TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE 12. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Ndiaye'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
Stat: Medical Park.
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.
Gol: Dk. 9 Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor)
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