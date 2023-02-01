Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda başarısız bir performans ortaya koyan Trabzonspor, evinde ise 35 maçtır yenilmezliğini sürdürüyor.

35 puanlı bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

6 maçlık galibiyet hasretine Hangikredi Ümraniyespor karşısında son veren Fraport TAV Antalyaspor ise 21 puanla 14. sırada yer alıyor. Nur Şahin'in öğrencileri Trabzonspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

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Trabzonspor 695 gündür sahasında yenilmiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Veysel Sarı, Erdal Rakip, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan Sinik, Larsson, Gerxhaliu.