Duman 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.01.2024 10:57

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

ETİKETLER
Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Alperen Şengün attı, Rockets deplasmanda kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "aşıların bulunmaması" da çocukları vuruyor
12:04
Çin'in Hınan eyaletinde kömür madenindeki patlamada 10 işçi öldü
11:54
Türkiye, son 53 yılın en sıcak aralık ayını yaşadı
11:45
Otobüste üzerine kaynar su dökülen yolcuya 26 bin 76 lira tazminat
11:36
Dışişleri Bakanlığı: Rauf Denktaş, ilham kaynağı olmaya devam edecektir
11:33
Ekvador Devlet Başkanı Noboa ülkesindeki çete şiddetinin dünya için sorun olduğunu belirtti
Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı
Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ