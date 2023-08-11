Trabzonspor Antalyaspor karşısında ilk yarıyı önde tamamladı

Papara Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 8. dakikada Abdülkadir’in açtığı ortayı Denswil sert bir kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik unutulmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonsporlu futbolcular da sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıktı.

Yeni sezon hazırlıkları

Karadeniz ekibi, 38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi ise, sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

Taraflar aralarında oynadıkları 75 karşılaşmanın 43'ünü Trabzonspor, 15'ini ise Antalyaspor kazanmış ve 17 karşılaşmada ise eşitlik bozulamamıştı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu