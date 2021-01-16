Antalya Stadyumu'nda saat 19. 00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son üç maçını kaybetmeyerek çıkışa geçen, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puana ulaşarak puan cetvelinde 9. sıraya yükselen Antalyaspor, Trabzonspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürme hedefinde.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Trabzonspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönme peşinde. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip, son oynadığı Göztepe maçını 1-0 kazanmıştı.

26 puanı bulunan Trabzonspor, geride kalan 18 haftada 7 galibiyet 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyet elde etti.

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