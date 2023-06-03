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Spor
03.06.2023 18:52

Trabzonspor Alanyaspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Trabzonspor Alanyaspor'u ağırlıyor

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yöntiyor.

Son iki maçını kazanan Trabzonspor, üst üste üçüncü maçından da zaferle ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Corendon Alanyaspor ise son olarak sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyi unutmak isteyen Akdeniz ekibi, zorlu Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-0 kazanmıştı.

Bjelica yönetiminde ilk peşinde

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek.

Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

Hamsik'e veda

Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.

Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Alanyaspor'u ağırlıyor

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