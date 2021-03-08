Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Trabzonspor Alanyaspor'u ağırlayacak
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Bordo Mavililer, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlandı. Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçından da 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bordo Mavili ekibin yeni transferi Bakasetas, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Trabzonspor ligde 51 puanla dördüncü sırda yer alıyor.
Ligde 4 maçtır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor karşısında kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Altıncı sırada yer alan Alanyaspor 43 puana sahip.
Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.
Karşılaşma, TRT Radyo1'den naklen yayınlanacak...
Etiketler: Alanyaspor Süper Lig Trabzonspor
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