UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden ve tur için büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, evinde AEK ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin Avrupa Ligi grupları öncesi son 90 dakika mücadelesi, 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Kaynak: TRT Spor