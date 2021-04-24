Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar teknik heyetin talebi doğrultusunda, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle alındı.

"Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."