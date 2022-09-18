Trabzonspor 90+8'de dakikada kazandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli arasına moralli girdi.
Ligde 4. galibiyetini alan bordo mavililer 2-0 geriye düştüğü zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 13 puan yükseltti.
Trabzonspor'a galibyeti getiren golleri, 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 90+8. dakikada Marc Bartra filelerle buluşturdu.
Gaziantep FK, ligde 2. yenilgisini alarak 11 puanda kaldı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 2. dakikada Maxim ve 10. dakikada Markovic kaydetti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu. 0-1.
6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.
GOL - 10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi. 0-2.
GOL - 14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-2.
27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.
PENALTI - 40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
GOL - 42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı. 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Markovic, Jevtovic, Sagal, Furkan Soyalp, Maxim, Figueiredo
Goller: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet, Dk. 42 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)
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