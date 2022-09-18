Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli arasına moralli girdi.

Ligde 4. galibiyetini alan bordo mavililer 2-0 geriye düştüğü zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 13 puan yükseltti.

Trabzonspor'a galibyeti getiren golleri, 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 90+8. dakikada Marc Bartra filelerle buluşturdu.

Gaziantep FK, ligde 2. yenilgisini alarak 11 puanda kaldı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 2. dakikada Maxim ve 10. dakikada Markovic kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu. 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.

GOL - 10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi. 0-2.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-2.

27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

PENALTI - 40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

GOL - 42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı. 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Markovic, Jevtovic, Sagal, Furkan Soyalp, Maxim, Figueiredo

Goller: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet, Dk. 42 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)