Trabzonspor, 10 dış saha karşılaşmasının 3'ünü kazanabildi
Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı deplasman maçlarında iyi grafik ortaya koyamadı.
Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremiyor.
Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı toplam 10 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 1 maçta ise berabere kaldı.
Ligde 6 maçın 3'ünde puan kaybı
Trabzonspor, ligde 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, İstanbulspor'u 2-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2 kaybetti, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Avrupa'da hepsini kaybetti
Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 4 deplasman maçını da yitirdi.
Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferenvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1, Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.
10 maçta 21 gol yedi
Trabzonspor, oynadığı 10 dış saha maçında kalesinde 21 gol gördü.
Bordo-mavililer, ligde 6 maçta 11 gol, Avrupa kupalarında ise 4 karşılaşmada 10 gol yedi.
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