4. dakikada Trabzonspor Norveçli golcüsü Sörloth ile 1-0 öne geçti.

Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmesi halinde, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43'e yükselterek ilk sıraya yükselen Medipol Başakşehir'den liderliği devralacak.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

En son 2010-2011 sezonu

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı.

Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR'DAN ERKEN GOL 4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Badou Ndiaye ortasını yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Alexander Sörloth yerden vuruşunu yaptı ve sağ köşeden fileleri havalandırdı. 1-0

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKLİ ATAK 8. dakikada Anthony Nwakaeme'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Filip Novak bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

11. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mert Hakan Yandaş havadan pasını Fernando Andrade'ye gönderdi. Fernando'nun vuramadığı top ceza sahası içi sağ çaprazında tekrar Mert Hakan Yandaş'ın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlak savunmadan geri geldi.

Stat: Medical Park

Hakem: Cüneyt Çakır

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Manuel Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Fernando, Ziya Erdal, Yatabare.

Gol: Dk. 4 Sörloth (Trabzonspor)