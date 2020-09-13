Trabzon'da dev randevu
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip, Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba. Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Güven
Kritik mücadele öncesinde ev sahibi ekip de, eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.
Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Trondsen, Marlon, Pereira ve Yusuf Sarı; Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Alexander Sörloth'un durumu da belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ta ise zorlu maç öncesinde Sergen Yalçın şoku yaşıyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan deneyimli teknik adam, Trabzon deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmaya yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde çıkacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Cyle Larin'in oynayıp oynayacağı ise maç saatinde belli olacak.
Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den kiraladığı savunma oyuncusu Francisco Montero da, takımındaki yerini alamayacak. İspanyol futbolcu, lisansının çıkmaması nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.
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