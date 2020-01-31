Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Zorlu karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Müsabakanın VAR hakemliği Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

Galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefleyen Trabzonspor, 1 maçı eksik olmasına rağmen puan cetvelinde de rakibinin önüne geçmek istiyor.

Bordo mavili ekipte kritik mücadele öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

Yukatel Denizlispor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Pereira, Obi Mikel, Campi ve Hosseini kart görmesi durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligde ikisi deplasman olmak üzere son 4 maçını kazanarak yükselişe geçen Fenerbahçe, galibiyet serisini Trabzon'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

Sarı lacivertlilerde takımla çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Hasan Ali Kaldırım bu maçta takımındaki yerini alamayacak.

Lisansı çıkarılan Simon Falette ise Ersun Yanal’ın şans vermesi halinde ilk kez forma giyecek.

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart cezası sınırında. Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Vedat Muriç kart görürse, 21. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımı yalnız bırakacak.

Karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilir, canlı anlatımını ise "Maç Merkezi"nden takip edebilirsiniz.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Stat: Medical Park

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, Jose Sosa, Obi Mikel, Badu Ndiaye, Yusuf Sarı, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç.