Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, THY Avrupa Ligi takımlarında görev alan çalıştırıcıların oylarıyla belirlenen sezonunun en iyi başantrenörü ödülüne, 55 yaşındaki Ataman layık görüldü.

The Alexander Gomelskiy Coach of the Year ..



Ergin Ataman — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 21, 2021

18 oyun 12'sini alarak ödülü kazanan Ergin Ataman yönetiminde Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, ING Basketbol Süper Ligi'nde de kupaya uzanmıştı.

Geçen sezonun en iyi başantrenörü kategorisinde Ataman'ın ardından Bayern Münihli Andrea Trinchieri ikinci, AX Armani Exchange Milanlı Ettore Messina üçüncü ve Barcelonalı Sarunas Jasikevicius dördüncü sırada yer aldı.

Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk başantrenör de olan Ergin Ataman, ödülünü Euroleague'de 2021-2022 sezonun ilk iç saha maçından önce düzenlenen bir törenle alacak.

TBF'den Ergin Ataman'a tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın THY Avrupa Ligi'nde "Yılın başantrenörü" seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

"THY Avrupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik ederiz."