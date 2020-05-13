Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyon, yayıncı kuruluş ile yayın sözleşmesinin revize edildiği dair iddiaları yalanladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir."
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