JW Marriott Oteli'nde 219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.

TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklandı.

Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

Kongrenin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.

Toplantıda, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilip, TFF Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

Mehmet Büyükekşi’nin listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan, Murat Aksu, Hamit Altıntop, Yusuf Günay, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can, İbrahim Burkay, Nüket Ezberci, İdil Sürer, Müslüm Özmen, Yalçın Orhan.