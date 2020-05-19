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TFF ile Kulüpler Birliği bir araya gelecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ile 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'te bir araya geleceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak.
Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak."
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