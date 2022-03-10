Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Lig haricindeki tüm müsabakalar bir hafta ertelendi
Hafta sonu beklenen elverişsiz hava koşulları nedeniyle 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları bir hafta kaydırılarak 18-21 Mart'a ertelendi.
Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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