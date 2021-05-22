TFF 1. Lig'de play-off finalistleri belli oluyor
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler, bugünkü maçlarla ortaya çıkacak. İstanbulspor-Altay ve Yılport Samsunspor-Altınordu karşılaşmaları, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak.
Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle bugün saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
TFF 1. Lig'de finalistler belli oluyor.— TRT Spor (@trtspor) May 22, 2021
İstanbulspor -Altay
18.00
@trtspor pic.twitter.com/iTai0K16R5
Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek.
Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.
Samsunspor, Altınordu'yu konuk ediyor
Diğer eşleşmede İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de finalistler belli oluyor.— TRT Spor (@trtspor) May 22, 2021
Yılport Samsunspor-Altınordu
21.00
@trtspor pic.twitter.com/oVxpu4xLoZ
Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı.
Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.