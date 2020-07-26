TFF 1.Lig'de plaf-off yarı final rövanş maçlarının ardından finalin adı belli oldu. Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Erzurumspor'un ardınan Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük, 3-3'ün rövanşında deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İstanbul ekbinin golü 71. dakikada Sabo'dan geldi.

Günün diğer maçında Adana Demirspor 0-0'ın rövanşında Bursaspor'u konuk etti. Adana ekibi maçtan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

Adana Demirspor'un golleri 55. dakikada Erken Zengin (penaltı), 78. dakikada Joher Rassoul, 88'de Berk Yıldız ve 90+7'de Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un maçtaki tek golünü Serdar Özkan penaltıdan kaydetti.