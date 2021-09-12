Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor.

Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi veriyor.

Geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle kapatan sarı-lacivertli başkent temsilcisi, 5 puanla 4. haftaya 7. sırada girdi. MKE Ankaragücü, rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı başkent ekibi ise ilk 3 haftada galibiyet alamadı. 1 puanı bulunan ve ateş hattında yer alan Gençlerbirliği, derbiyi kazanarak, hem morallenmek hem de çıkışa geçmek istiyor.

Stat: Eryaman.

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can.

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Tiago Pinto, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Murat Uçar, Abdullah Durak, Gboly Ariyibi, İshak Çakmak, Ali Kaan Güneren, Eren Derdiyok.

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Furkan Şeker, Muhammed Bayır, Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Gökhan Gül, Dmytro Grechyshkin, Kazenga LuaLua, Blessing Eleke, Sandro Lima.