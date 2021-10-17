Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halil Umut Meler görev alacak.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Eksikler

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren Fenerbahçe, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor.

Milli maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye gelen Valencia'nın maç kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle Trabzon'a götürülmedi.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Stefano Denswill, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Anthony Nwakame, Andreas Conelius.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo (Miha Zajc), Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Mesut Özil, Serdar Dursun.