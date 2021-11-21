Nef Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

16. dakikada ilk gol Kerem Aktürkoğlu'ndan. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu ile başlayan atakta, Olimpiu Morutan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Mesut Özil skoru eşitledi. İrfan Can Kahveci'nin uzun pasıyla topla buluşan Mesut Özil, önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerledi ve meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-1

Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem topu Morutan'a verdi. Morutan bekletmeden topu yeniden Kerem'e aktardı. Ceza sahası yayından topla beraber içeriye sokulan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke'nin solundan ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 31. dakikada İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mesut, topla beraber ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Nef Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Mesut, Berisha.

Goller: Dk. 16 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 31 Mesut Özil (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Tisserand, Dk. 35 Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş, Vitor Pereira (Teknik direktör) (İlk yarı bitiminde) (Fenerbahçe), Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 35 Muslera ve Marcao, Dk. 45+3 Fatih Terim (Teknik direktör) (Galatasaray)