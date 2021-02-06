Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ali Palabıyık yapıyor. Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapıyor.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasından Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Dev derbiyi TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SAMATTA BOŞ KALEYE ATAMADI 3. dakikada Caner'in pasında Samatta sol kanatta topla buluştu. Muslera kalesini terk etti, Samatta ondan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Osayi-Samuel, Mbwana Samatta.

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

Sarı kartlar: Dk. 17 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 28 Saracchi (Galatasaray)