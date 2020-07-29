TFF'nin Riva Tesislerinde yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu ile Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil katılıdı.

Kulüpler Birliği Vakfı, bu sezon için "küme düşme"nin kaldırılması üzerine başvuru yaptı.Bakan Kasapoğlu ile TFF Yönetimi bir araya geldi. Riva'daki kritik toplantının ardından Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması kararı alındı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü yoluna Süper Lig'de devam edecek.

Süper Lig'de 2020/21 sezonuna 21 takımla, 2021/22 sezonuna ise 20 takımla devam edilecek.

Öte yandan önümüzdeki sezon için yabancı sınırı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak.

Bakan Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyoun (TFF) Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapacak.

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