Afrika Uluslar Kupası’na, Süper Lig’den tam 22 futbolcu katılacak. Bu oyuncular, 7 Ocak 2021 tarihinde başlayacak Süper Lig’in 2. yarısında en az 3 maç kaçıracak.

Atakaş Hatayspor, Afrika Kupası'na üç oyuncu gönderecek. Lider Trabzonspor ile Galatasaray'dan da iki isim şampiyonada mücadele edecek.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen turnuvanın 33’üncüsü, Kamerun’da 9 Ocak’ta başlayacak. Final müsabakası ise 6 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

Afrika Kupası’nda oynayacak futbolcular şunlar:

Atakaş Hatayspor: Adama Traore (Mali), Monir El Kajoui (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas)

Galatasaray: Mustafa Muhammed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

Trabzonspor: Djaniny Semedo (Yeşil Burun Adaları), Evrard Kouassi (Fildişi Sahili)

Aytemiz Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

Altay: A.Yasser Rayan (Mısır), Andre Poko (Gabon)

Demir Grup Sivasspor: Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

GZT Giresunspor: Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

Vavacars Fatih Karagümrük: Ahmed Musa (Nijerya)

Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)

Yukatel Kayserispor: Mame Thiam (Senegal)

Medipol Başakşehir: Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Benjamin Tetteh (Gana)

Gaziantep FK: Steven Caulker (Sierra Leone)

İttifak Holding Konyaspor: Ahmed Hasan (Mısır)