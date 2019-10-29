Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada, Beşiktaş Galatasaray müsabakasında "çirkin ve kötü tezahürat " sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Başakşehir ve Trabzonspor müsabakasında her iki kulübün de "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Spor