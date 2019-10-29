Spor
Süper Lig'den 4 takım PFDK'ya sevk edildi29 Ekim 2019 Salı 16:04 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 16:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada, Beşiktaş Galatasaray müsabakasında "çirkin ve kötü tezahürat " sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin sevk edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Başakşehir ve Trabzonspor müsabakasında her iki kulübün de "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: PFDK