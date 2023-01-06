Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un disipline gönderildiği duyuruldu.
Açıklamada, Galatasaray ile MKE Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Kayserispor'un ise "çirkin ve kötü tezahürat" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Etiketler: TFF Galatasaray MKE Ankaragücü Kayserispor
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