Süper Lig'in 42. ve son haftasına averajla lider giren Beşiktaş, İzmir'de şampiyonluk için sahaya çıktı.

Son iki maçında yenilerek şampiyonluk yolundaki avantajlarının çoğunu kaybeden Beşiktaş, ligin son maçında Göztepe'nin konuğu oluyor.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.

10. dakikada Vida Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Göztepe 24. dakikada Alpaslan'ın golüyle skoru eşitledi.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

İlk yarıyı Galatasaray yenik kapattı

Ligin son maçında Galatasaray, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Cüneyt Çakır görev aldı.

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren sarı kırmızılı ekip, şampiyonluk hesapları yapıyor.

Galatasaray rakibini mağlup edip, siyah beyazlıların Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Puan eşitliği durumunda ise genel averaja bakılacak.

39. dakikada Yeni Malatyaspor Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

Fenerbahçe Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 geri tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Şampiyonluk şansı bulunan sarı-lacivertli ekibin kulağı İzmir ve İstanbul'da olacak.

Beşiktaş ile Galatasaray kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa sarı larcivertliler şampiyon oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

18. dakikada Kayserispor Henrique'nin attığı gole 1-0 öne geçti

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Ferdi, Pelkas, Osayi, Valencia.

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş Göztepe karşısında galip gelir, Galatasaray Yeni Malatyaspor karşısında kaybederse, siyah beyazlı ekip şampiyon olacak.

Beşiktaş ile Galatasaray kazanırsa, siyah beyazlı takım genel averajda üstünlüğünü korursa şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş berabere kalır, Galatasaray yenilirse Beşiktaş, Fenerbahçe kazansa bile ikili averajda sarı lacivertli ekibe üstünlük kurduğu için şampiyon olacak.

Beşiktaş tek farklı, Galatasaray üç farklı kazanırsa averaj eşitleniyor. Bu durumda toplam gol sayısına bakılacak ve Beşiktaş şampiyonluğuna ilan edebilecek.

Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kaybederse siyah beyazlı takım şampiyon olacak.

Hem Beşiktaş hem de Galatasaray sahadan beraberlikle ayrılır ve Fenerbahçe deplasmanda kazanırsa ligde puanlar eşitlenmiş olacak ve bu durumda da 3'lü averaja bakılacak.

3 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalardan oluşan puan durumunda Beşiktaş ve Galatasaray 7 puan topladı. Ancak averaj farkıyla siyah-beyazlılar önde olduğu için 3'lü averajda Beşiktaş sezonu lider tamamlayacak.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Galatasaray ligin son haftasında Yeni Malatyaspor karşısında kazanır, Beşiktaş puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyon oluyor.

Galatasaray berabere kalır, Beşiktaş yenilirse sarı kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray en az 4 farklı, Beşiktaş en fazla 1 farklı kazanırsa sarı kırmızılılar genel averajla 23'üncü şampiyonluğuna kavuşacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın Göztepe karşısında, Galatasaray'ın da Yeni Malatyaspor'a karşı sahadan mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 3 puan alması gerekiyor.