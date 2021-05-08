Futbolseverler, Süper Lig'in 40. haftasında derbi heyecanı yaşayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, bugün Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir

Son 3 haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, 6 puan gerisindeki Galatasaray'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekip, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

76 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne mağlup olursa, Beşiktaş Türk Telekom stadında alacağı 1 puanla şampiyon olacak.

Fenerbahçe 1 puanla İstanbul'a dönerse, siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için Galatasaray'ı mağlup etmesi gerekecek.

7 haftadır mağlup olmayan Beşiktaş'ta rakibi gibi son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, son 12 deplasman mücadelesinde sadece 1 kez kaybetti.

Sakatlıkları devam eden Hasic, Oğuzhan, Cenk, Mensah, Aboubakar ve N'Koudou, derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Atiba, Dorukhan ve Larin kart sınırındaki futbolcular.

Galatasaray umutlarını sürdürmek istiyor

Galatasaray ise evinde 3 puanı hanesine yazdırarak, umutlarını sürdürmek istiyor. 6 haftadır kaybetmeyen Sarı kırmızılı ekip, son 3 maçını gol yemeden kazandı.

Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ve Fatih Öztürk'ün karantina süresi bitti. Koronavirüs izolasyon süreci devam eden Etebo, bu mücadelede görev yapamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında kadroda olmayan Onyekuru ise teknik direktör Fatih Terim'den forma şansı bekliyor. Galatasaray'da Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı, Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Gedson, Babel, Onyekuru, Radamel Falcao.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, N'Sakala, Vida, Welinton, Rosier, Atiba, Josef, Ljajic, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre.

Dev mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...