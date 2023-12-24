Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı.

Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.

Fred ve Mert Hakan cezalı, Becao ve Zajc sakat

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo yarın derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Dzeko dönüyor

Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak.

Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 gol atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.

Evindeki son 4 maçın 3'ünü kaybetti

​​​​​​​Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Galatasaray cephesi

Ligde oynanan 16 maçta sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 43 puanla aynı puandaki sarı-lacivertlilerin ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray derbiden 3 puan ayrılarak liderlik koltuğuna geçmek istiyor.

4 maçtır kazanıyor

Galatasaray ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı 4 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarından 3 puanla ayrıldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan mücadelelerde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Pendikspor ile karşılaştı ve maçı 2-0’lık skorla kazandı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da gösterdiği başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 16 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 9’unda da kalesinde gol görmedi.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez, sarı-lacivertliler karşısında sarı kart görmesi durumunda Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

2 bin 79 Galatasaray taraftarı karşılaşmayı takip edecek

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla yarın oynanacak derbi maçı Galatasaray taraftarı da izleyecek.

Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı mücadeleyi statta takip edebilecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic - Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay