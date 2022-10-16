Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren Beşiktaş 18 puanı bulunuyor.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor.

Ligde 9 hafta sonunda 17 puana bulunan Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon'a dönmeyi hedefliyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.

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Sakat futbolcular

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan ile tedavis, tamamlanan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Atiba da bu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise sakatlıkları devam eden Djaniny Semedo, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan forma giyemeyecek.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Marek Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.