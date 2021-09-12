Süper Lig'de dev randevu
Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında bugün sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.
Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.
Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.
Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.
Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.
Sezona 3'te 3 ile başlayan bordo-mavili takım ise 4. hafta öncesi lider durumda.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Emre Kılınç, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Diagne.