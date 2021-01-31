Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık oldu.

Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamlamıştı.

Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Domagoj Vida, Valentin Rosier, Josef de Souza, Cyle Larin, Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon Rodrigues Xavier, Vitor Hugo, Edgar Ie, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak (Lewis Baker), Berat Özdemir, Flavio Medeiros da Silva, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı takip edebilirsiniz...